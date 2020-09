AstraZeneca stoppt Corona-Impfstoff-Studie

Pause bei der Corona-Impfstoff-Studie von AstraZeneca. AZD1222 befindet sich in Phase-2/3-Studien in England und Indien sowie in Phase-3-Studien in Brasilien, Südafrika und an mehr als 60 Standorten in den Vereinigten Staaten. Nun musste die Untersuchung unplanmäßig gestoppt werden. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet von „gesundheitlichen Problemen“ bei einem der Teilnehmer, wobei aktuell noch unklar ist, ob diese tatsächlich auf die Impfung zurückzuführen sind. Während des Stopps sollen zunächst keine weiteren Studienteilnehmer geimpft und bisher geimpfte Personen weiterhin beobachtet werden.