Der Ginkgobaum ist eine außergewöhnliche Heilpflanze, deren medizinische Anwendung bereits vor über 5000 Jahren beschrieben worden ist. In Studien am Menschen konnte bestätigt werden, dass sich die Mikrozirkulation verbessert und kognitive Fähigkeiten gesteigert wurden. Erfahren Sie in unserem Heilpflanzen-Lexikon alles, was es über Ginkgo biloba zu wissen gibt.