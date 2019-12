Ein bisschen Entspannung bei Shingrix

„Der Impfstoff gegen Gürtelrose (Shingrix®) ist nun in 1er-Packungen eingetroffen und wird derzeit in Deutschland über den Großhandel in den Verkehr gebracht“, erklärt der Hersteller in einer Mitteilung. Ganz reibungslos dürfte die Versorgung dennoch nicht klappen. GSK zufolge liegen „noch mehr Vorbestellungen vor als Ware verfügbar ist, so dass nicht alle Bestellungen erfüllt werden können“. Besser soll es dann im neuen Jahr werden: „2020 werden weiterhin regelmäßig monatliche Lieferungen vorrangig der 10er Packung in begrenzten Mengen eintreffen.“