Neue Website für Laien und Fachkreise

Durch Gespräche mit Patientinnen und Patienten wissen wir, wie belastend es sein kann, aus Sorge vor Blähungen, Durchfällen oder plötzlichen Bauchschmerzen auf geselliges Beisammensein, Ausflüge oder Theaterbesuche verzichten zu müssen. Als Hersteller von Pankreatan sind wir uns bei Nordmark unserer Verantwortung gegenüber den Betroffenen bewusst.

Wir wissen aber auch:

Qualitativ hochwertige Medikamente sind nur ein Teil der Lösung aus Sicht von Patientinnen und Patienten mit exokriner Pankreasinsuffizienz.

Deshalb haben wir unsere Website www.pankreatan.de grundlegend überarbeitet. In den Fokus haben wir dabei die praxisnahe Unterstützung Ihrer Kundenberatung sowie alltagstaugliche laienverständliche Informationen und Tipps für EPI-Patientinnen und Patienten gestellt.

Welche Funktionen hat das Pankreas? Was ist eine EPI? Welche Funktionen haben die Verdauungsenzyme Lipase, Amylase und Protease und was passiert, wenn zu wenig Enzyme vorhanden sind? Was ist das Besondere an einer Pankreas-Enzymersatztherapie (PERT) und wie funktioniert diese mit Pankreatan? Warum spielt der Fettgehalt der Mahlzeiten für die Dosierung eine große Rolle und weshalb kann ein festes Dosierungsschema der PERT den Patientinnen und Patienten nur selten helfen?

Die Antworten auf diese Fragen und vieles mehr finden Sie nun kompakt und leicht verständlich zusammengefasst auf unserer überarbeiteten Website:

Basisinformationen zur Bauchspeicheldrüse, zum Krankheitsbild und der Pankreas-Enzymersatztherapie mit Pankreatan

Hinweise zur Einnahme und Beispiele zur Dosierung von Pankreatan

Regelmäßig neue leckere Rezeptideen zum Nachkochen für jede Jahreszeit in unserem Rezepteblog mit Angabe der enthaltenen Nährwerte; ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten mit EPI, aber auch für nicht Betroffene ein Genuss

Pankreas-Wissen kompakt: Laienverständliche Erklärvideo-Reihe mit insgesamt 5 Videos rund um die Bauchspeicheldrüse, die exokrine Pankreasinsuffizienz und die Therapie mit Pankreatan

FAQ-Liste zu allen wichtigen Themen rund um die Themen Pankreas, exokrine Pankreasinsuffizienz und Pankreatan

Patienten-Informationen: Broschüren zum Download oder als Printexemplar Behandlung mit Pankreasenzymen Dosierung von Pankreatan Ernährungstagebuch



Für Patienten und Angehörige ist es besonders wichtig, das Krankheitsbild und die Behandlung zu verstehen. Dann kann eine Therapie erfolgreich werden und die Lebensqualität für den Patienten zurückgewonnen werden.

Wir denken weiter als nur bis zum Arzneimittel – für die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten.

Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen das Service-Angebot auf unserer neuen Website bietet und machen Sie Ihre Kunden zur Expertin oder zum Experten ihrer Erkrankung.

Besuchen Sie auch unseren Fachkreisbereich. Dort finden Sie interessante wissenschaftliche Artikel zu aktuellen Themen rund um das Pankreas, digitale Inhalte sowie weitere Service-Materialien speziell für Fachkreise.