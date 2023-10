Ein Familienparadies im Falkensteiner Hotel Montafon

Obwohl der Herbst eine großartige Zeit für einen Besuch ist, sollten Sie auch schon an den Winter denken. Die Lage am Golm bietet großartige Möglichkeiten für Wintersport. Vom Skifahren bis zum Snowboarden finden hier Schneeliebhaber_innen alles, was das Skifahrer_innen-Herz begehrt. Die Talstation ist bequem und in kurzer Zeit zu Fuß erreichbar, sodass Sie sich direkt in das Abenteuer stürzen können und dank dem hauseigenen Ski-Verleih müssen Sie sich keine Gedanken über den Transport Ihrer Skier und Bords machen – leihen Sie das beste Equipment ganz gemütlich direkt im Hotel aus.

Die Reise ins Falkensteiner Hotel Montafon ist eine Reise in die Schönheit der Natur, in die Welt des maximalen Komforts und in die Herzlichkeit der österreichischen Gastfreundschaft. Entdecken Sie aktuelle Angebote der Saison und erleben Sie einen Familienurlaub der besonderen Art.