Wie die WHO informiert, gibt es keine spezifischen Impfstoffe gegen das Influenza-A(H5)-Virus beim Menschen – es wurden aber Impfstoffkandidaten für die Pandemievorsorge entwickelt.

In Mexiko sei ein Nachweis des Virus in Geflügel gemeldet worden, berichtete die WHO weiter. Im März sei ein A(H5N2)-Ausbruch in einem Geflügelbetrieb in einem Hinterhof im Bundesstaat Michoacán festgestellt worden – dieser grenzt an den Bundestaat México, wo die infizierte Person gelebt habe.