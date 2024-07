Bisher meldet das Friedrich-Loeffler-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, für den Juni 2024 nur zwei Wildvögel mit einer Infektion mit dem H5N1-Virus. Selbst für ganz Europa sind keine Infektionen in Geflügelfarmen registriert, geschweige denn, dass Säugetiere mit dem Vogelgrippevirus infiziert wären. Allerdings zeigte ein Virus-Isolat aus einem Wildvogel in Deutschland in einer Infektionsstudie durchaus das Potenzial, sich im Euter von Kühen gut vermehren zu können. Es könnte also leicht auch hierzulande zu einem ähnlichen Ausbruch einer Vogelgrippe in Kühen oder – noch einfacher – in Schweinen kommen.

Wichtig ist, möglichst jegliches Ausbruchsgeschehen, ganz gleich welches Virus es auslöst, so schnell wie möglich zu detektieren und genau zu überwachen. Mit dem Friedrich-Loeffler-Institut und dem Robert Koch-Institut sind in Deutschland zwei Einrichtungen vorhanden, die Erkrankungen in Tieren und Menschen genau beobachten und sehr früh vor ungewöhnlichen Häufungen warnen können.