Der 7. Juni ist der Tag der Apotheke. Gespräche mit Bürgermeister*innen, Landrät*innen, sowie Landes- und Bundespolitiker*innen sollen den Blick der Politik auf die gesellschaftliche Bedeutung der Apotheken, aber auch für ihre Nöte und Sorgen schärfen. Insbesondere vor dem Hintergrund der angekündigten Apothekenreform fordert die ABDA die Apotheker*innen zum intensiven Dialog auf.

Die bevorstehende Europawahl sei ein „guter Anlass, die Politik an ihren Handlungsbedarf zu erinnern“, heißt es in einer Infomail vom Dienstagabend. Dabei komme es besonders auf Authentizität an: „Niemand kann die Leistungen der Apotheken vor Ort so unmittelbar präsentieren wie Sie selbst: Ob Engpassmanagement, Individualrezepturen, Botendienst oder Unterstützung beim E-Rezept – Sie alle sind täglich im Einsatz, um Ihren Patientinnen und Patienten zu helfen. Zeigen Sie es! Erzählen Sie der Politik davon, wie umfassend die Leistungen sind und wie sehr die Gesellschaft davon profitiert!“

Den Apothekenteams stellt die ABDA dafür verschiedene Materialien zur Verfügung:

Mit einem Gesprächsleitfaden können die Positionen der Apothekerschaft überzeugend transportiert werden.

Unterstützt werden kann der Dialog mit der Politik durch ein vorgefertigtes Handout, welches über die Leistungen der Apotheken für das Gemeinwohl informiert.

Zudem wird eine PowerPoint-Präsentation zur Verfügung gestellt, die detaillierte Daten und Schaubilder zur wirtschaftlichen Lage der Apotheken, ihren Leistungen und Kosten für die Gesellschaft, sowie den Anforderungen an den Apothekerberuf liefert. Sie kann über Bildschirme in der Offizin abgespielt werden.

Die ABDA ruft dazu auf, anlässlich des Tages der Apotheke Anzeigen in Lokalzeitungen zu schalten – auch dafür bietet sie eine Vorlage an.

Darüber hinaus läuft noch bis zum 1. Juni eine Online-Umfrage für Patient*innen zur Bedeutung der Apotheke vor Ort. Diese ist auf der Internetseite www.apoliebe.de abrufbar. Unmittelbar vor dem Tag der Apotheke sollen die Umfrageergebnisse am 6. Juni auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden, ebenso wie die das neue Jahrbuch „Die Apotheke: Zahlen Daten Fakten 2024“.