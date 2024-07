Die CDU-Fraktion im hessischen Landtag stellt sich hinter die Forderungen der Apothekerschaft zur Beibehaltung der inhabergeführten Apotheke. Am Dienstag hatte sie Vertreter*innen von Apothekerkammer und -verband zu Gast. Kammerpräsidentin Ursula Funke freute sich über die geäußerte Solidarität mit den Apotheken. Sie will alle möglichen Hebel nutzen, um die Apothekenreform noch in die gewünschte Richtung zu lenken.