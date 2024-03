First-in-class-Antibiotikum erfolgreich gegen Harnwegsinfektionen und Gonorrhö getestet

In der Studie EAGLE-1 wurde Gepotidacin p.o. versus Ceftriaxon i.m. plus Azithromycin p.o. bei etwa 600 Erwachsenen getestet, die an einer durch Neisseria gonorrhoeae ausgelösten unkomplizierten Gonorrhö litten. Der primäre Endpunkt – die Nichtunterlegenheit von Gepotidacin bezüglich der Wirksamkeit – wurde dabei erreicht, wie GSK in einer Pressemeldung am 26. Februar 2024 bekannt gab [2].



Im Fachjournal „The Lancet“ wurden unterdessen die Ergebnisse der randomisierten doppelblinden Nichtunterlegenheitsstudien EAGLE-2 und -3 publiziert [1]. Eingeschlossen wurden darin insgesamt mehr als 3000 Frauen ab zwölf Jahren mit mindestens zwei Symptomen einer Harnwegsinfektion wie Dysurie oder Unterleibsschmerzen. Sie erhielten peroral für jeweils fünf Tage (1:1) entweder zweimal täglich 1500 mg Gepotidacin oder zweimal täglich 100 mg Nitrofurantoin. Aufgrund der Wirksamkeit konnten beide Studien nach einer Interimsanalyse vorzeitig beendet werden. Ein Therapieerfolg wurde bei 50,6% bzw. 58,5% der Patientinnen in den Gepotidacin-Gruppen erreicht sowie bei 47,0% bzw. 43,6% Teilnehmerinnen, die Nitrofurantoin erhalten hatten. In beiden Studien konnte die Nichtunterlegenheit von Gepotidacin, in EAGLE-3 auch die Überlegenheit gegenüber Nitrofurantoin, gezeigt werden. Die häufigste Nebenwirkung des neuen Wirkstoffs war Diarrhö.



In der Zeitschrift „Biospektrum“ ordnete der Apotheker und Toxikologe, Prof. Dr. Henning Hintzsche, den neuen Wirkstoff ein. Durch den dualen Wirkmechanismus sei es zu erwarten, dass Resistenzen nicht so schnell entstehen wie bei anderen Verbindungen. „Ob sich dies dann in der Praxis als relevant erweist, wird erst im Zuge der breiten Anwendung feststellbar sein“, meint Hintzsche [3].

