Im New England Journal of Medicine berichtet eine Arbeitsgruppe um Alexandre Leclerq vom Institut Pasteur in Paris von Listeriose-Fällen, die mit dem Verzehr von veganen Käseersatzprodukten auf Nussbasis in Verbindung gebracht werden konnten. Innerhalb weniger Monate kam es in Frankreich, Belgien, Deutschland und den Niederlanden zu insgesamt acht von Listeria monocytogenes ausgelösten Erkrankungen.

Betroffen waren fünf Schwangere mit Frühgeburt bzw. Sepsis, ein Neugeborenes mit Meningitis, eine 38-jährige immungeschwächte Person mit Meningoenzephalitis sowie ein dreijähriges Kind. Die veganen Käsealternativen, die mit den mütterlich-neonatalen Fällen in Verbindung gebracht wurden, waren in Europa im Handel und wurden in Einzelhandelsgeschäften und im Internet verkauft, wie die Autoren schreiben. Es handelte sich um alternative halbfeste Käseersatzprodukte, die Milchkäse (z. B. Camembert, Ziegenkäse und Blauschimmelkäse) imitieren sollen. Von den acht Fällen traten fünf in Frankreich auf. Dort fanden entsprechende Rückrufaktionen statt, informieren die Forschenden.