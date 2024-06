Was ergaben die Messungen des Methylquecksilber-Gehaltes für verschiedene Fische und Fischerzeugnisse?

Im Rahmen der BfR-MEAL-Studie wurden die höchsten Gehalte an Methylquecksilber in Thunfisch, Dornhai und Rotbarsch gemessen. Seelachs wies zwar einen geringen Gehalt auf, da dieser Fisch aber relativ viel verzehrt wird, trägt er am meisten zur Quecksilber-Belastung bei, so das BfR. In Fischstäbchen und vielen anderen Fisch-Fertiggerichten aus der Tiefkühltruhe wird Seelachs verarbeitet. Die Auswertung ergab, dass die durchschnittlich aufgenommene Menge in allen Altersgruppen unterhalb der tolerierbaren Menge liegt, konkludiert das BfR im Abschlussbericht der Studie.