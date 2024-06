Armin Hoffmann bleibt wohl Kammerpräsident in Nordrhein

Damit wird die „Initiative Nordrhein“ voraussichtlich mit 74 Sitzen in der nächsten Kammerversammlung vertreten sein. Das sind neun mehr als in der vergangenen Wahlperiode. Die „Liste der Erfahrung“ kann ein Plus von zehn Sitzen gegenüber der Kammerwahl 2019 verbuchen und kommt somit auf 31 Sitze. Die „Schweigende M(ehrheit) ist die Basis“ kann sich ebenfalls über Stimmenzuwächse freuen. Mit vier Stimmen mehr erhält sie insgesamt 16 Sitze. Ein aussagekräftiger Vergleich der Ergebnisse 2019 und 2024 ist aber laut Kammer kaum möglich, da es zu Fusionen und Veränderungen bei den Listen gekommen sei.

Wahlbeteiligung schlechter als 2019

Ein leichtes Minus gibt es hingegen bei der Wahlbeteiligung. Nur 32,4 Prozent gaben ihre Stimme ab. 2019 waren es noch 36,31 Prozent. „Wir haben im Vorfeld viel getan, um für die Wahl zu werben – mit Videobotschaften, Flyern in Großhandelskisten und etlichen Postings auf Social-Media-Kanälen. Dennoch konnten wir offenbar nicht so viele Kolleginnen und Kollegen überzeugen, ein Kreuzchen zu machen, wie noch 2019“, erklärte Kammergeschäftsführer Stefan Derix.

Somit wird Armin Hoffmann, einer von zwei Industrieapothekern an der Spitze einer Landesapothekerkammer, wohl Präsident in Nordrhein bleiben. Es wird seine zweite Amtszeit werden. 2019 löste er Lutz Engelen ab, der nicht mehr antrat. Die konstituierende Sitzung findet am 22. August statt.