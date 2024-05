Mehr Blutungen bei niedrigeren LDL-C-Werten

Von den 7440 Teilnehmern lag der LDL-C-Wert bei 756 Probanden unter 70 mg/dl, bei 6684 lag der Wert ≥ 70 mg/dl. Insgesamt wurden 270 Blutungsereignisse nach drei Monaten gemeldet, von denen 39 Probanden aus der Gruppe mit LDL-C-Werten unter 70 mg/dl stammten. Im Vergleich war das Blutungsrisiko in der Gruppe mit LDL-C-Werten unter 70 mg/dl im Gegensatz zur Gruppe mit LDL-C-Werten ≥ 70 mg/dl höher (Hazard Ratio [HR] = 1,48; 95%-Konfidenzintervall [KI] = 1,03 bis 2,12). Die meisten Blutungen traten in den ersten 21 Tagen der dualen antithrombozytären Therapie auf. 5,35% der Blutungsereignisse traten in der Ticagrelor-ASS-Gruppe und 2,50% in der Clopidogrel-ASS-Gruppe auf. Von Bedeutung ist auch, dass in der Ticagrelor-ASS-Gruppe die meisten Blutungen bei Patienten mit LDL-C-Werten unter 70 mg/dl auftraten (HR = 1,71; 95%-KI = 1,08 bis 2,72), wohingegen in der Clopidogrel-ASS-Gruppe kein signifikanter Unterschied zwischen den LDL-C-Konzentrationen gefunden wurde (HR = 1,30; 95%-KI = 0,73 bis 2,30). Es bestand kein Zusammenhang zwischen dem LDL-C-Spiegel und schweren Blutungen, weder in der Ticagrelor-ASS- noch in der Clopidogrel-ASS-Gruppe.

Blutungsrisiko vor allem bei Ticagrelor-ASS erhöht

Patienten mit niedrigem LDL-C-Spiegel, die nach einem Schlaganfall oder TIA eine duale antithrombozytäre Therapie erhalten, haben ein erhöhtes Blutungsrisiko, vor allem bei der Kombination Ticagrelor-ASS. Der LDL-C-Wert sollte in Zukunft bei der Wirkstoffwahl einer DAPT mit in die Risiko-Nutzen-Betrachtung einbezogen werden.