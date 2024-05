Treuhand gibt Apothekern Tipps zum Handeln

Nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) von Anfang Februar 2024 dürfen Einkaufsvorteile bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln maximal in Höhe der prozentualen Großhandelsmarge gewährt werden. Darüberhinausgehende Skonti seien unzulässig. Wie die Hannoveraner Steuer- und Wirtschaftsberatung Treuhand nun in einem Newsletter informiert, reagieren mittlerweile die Lieferanten und senken die Konditionen. So seien Direktlieferanten und Importeure nach Treuhand-Recherchen als erste aktiv geworden: „Dort wurden inzwischen vielerorts die Skonti gestrichen. Verhandelt wird dem Vernehmen nach über Prämien, zum Beispiel für Datenlieferungen, Produktplatzierungen oder Marketing.“