Große Spreizung der Apothekenlandschaft

Diese Apotheken erzielten 2023 im Durchschnitt etwa 149.000 Euro Betriebsergebnis, im Median aber nur 118.000 Euro. Das Drittel mit dem geringsten Umsatz hatte durchschnittlich 66.000 Euro Betriebsergebnis und das mittlere Drittel durchschnittlich 129.000 Euro, also weit unter dem Gesamtdurchschnitt. Das obere Drittel mit einem durchschnittlichen Betriebsergebnis von 252.000 Euro zieht den Gesamtdurchschnitt nach oben. Dabei erzielte das obere Drittel einen geringeren prozentualen Rohgewinn (19,6 Prozent im Vergleich zu 21,2 Prozent im mittleren Drittel), es hatte aber auch eine geringere Betriebskostenquote (15,0 Prozent im Vergleich zu 16,8 Prozent im mittleren Drittel).

Stadtapotheken mit schlechteren Zahlen als Landapotheken

Außerdem ermittelte die Treuhand, dass Apotheken in Orten mit unter 10.000 Einwohnern höhere prozentuale Betriebsergebnisse als in Großstädten mit über 300.000 Einwohnern erreichen. Wenn die Apotheken anhand der Betriebsergebnisse in Drittel eingeteilt werden, hat das untere Drittel in Großstädten demnach im Durchschnitt nur ein Betriebsergebnis von minus 0,1 Prozent vom Umsatz, also einen Verlust. Meyer gab zu bedenken, dass es auch in Städten durchaus kleine Apotheken gibt.