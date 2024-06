Aus für Rx-Skonti? Der erste Schritt zu Lösungen

Reagieren Sie nicht überhastet, sondern lassen Sie erst einmal die nun eintrudelnden Angebote auf sich wirken und machen Sie sich über Ihre Lage schlau. Zuerst gilt es, die Umsätze auf die Einkaufswerte (mindestens unterteilt in Rx Hochpreiser, Rx normal, Non-Rx) herunterzubrechen.

Weiterhin ist die Unterscheidung in Direkteinkauf und Großhandelsbezug vorzunehmen, wobei wir uns auf Rx fokussieren. Das kann dann beispielhaft so aussehen wie in Abbildung 1 für eine Apotheke mit 4 Mio. Euro Netto-Warenumsatz (ohne Dienstleistungen, Rezepturen) und 120.000 Packungen (48.000 Rx). Die Apotheke hat aus Rx-Direkteinkäufen knapp 4.400 Euro bei Hochpreisern (25 Prozent Anteil am Hochpreisereinkauf) und 6.800 Euro aus Normal-Rx (dort 15 Prozent Anteil) an Skonti erhalten. Diese stehen zur Disposition. Beim Großhandel gab es gut 24.000 Euro an Skonti auf Normal-Rx nach diversen Ausschlüssen in Höhe von angenommen 25 Prozent des Normal-Rx-Umsatzes. Auch die stehen im Feuer. Zusammen machen die Skonti hier 35.400 Euro aus, davon 24.000 Euro seitens des Großhandels.