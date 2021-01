Mit Tee kann man nichts falsch machen, oder doch?

So manch:e Apotheker:in tut sich schwer mit der nicht gerade durch Evidenz bestechenden Phytotherapie. Nur an Arzneitees scheint kaum jemand zu zweifeln. Bestenfalls tragen sie zur Genesung bei, klinisch relevante Wechselwirkungen sind mit Ausnahme von Johanniskraut nicht zu erwarten und obendrein wird der Körper mit Flüssigkeit versorgt. Getreu dem Motto „Schaden können sie ja nicht“ werden sie wohlwollend in den verschiedensten Indikationen unterstützend empfohlen. Ganz so unkritisch sollten Tees jedoch nicht abgegeben werden, denn nicht alle sind für alle geeignet. Und auch bei der Zubereitung kann einiges schief gehen.