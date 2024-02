Was Apotheker über Holunder-Blüten und Holunder-Früchte wissen sollten

Im Buch „Wichtl – Teedrogen und Phytopharmaka“ werden sowohl die getrockneten Holunderblüten (Sambuci flos) als auch die Früchte (Sambuci fructus) von Sambucus nigra näher erläutert. Allerdings heißt es dort zu den Blüten, dass „eine Wirkung aufgrund von Inhaltsstoffen umstritten“ ist – vielmehr sollen die Blüten nur als Geschmackskorrigens zur Aufnahme großer Mengen heißen Tees dienen und so die Schweißdrüsen anregen. Für den Tee sollen 3 g Holunderblüten mit kochendem Wasser übergossen und nach fünf bis zehn Minuten durch ein Teesieb abgegossen werden [3].

Holunderblüten sind aber auch in Fertigpräparaten wie Erkältungstees, Tabletten oder Tropfen (als Extrakt) in Kombination mit anderen Arzneidrogen enthalten (z. B. H&S® Erkältungstee bei fieberhaften Erkältungskrankheiten für eine Schwitzkur oder Sinupret® extract / Sinupret® Tropfen) [3,4,5].

Der „Wichtl“ nennt überdies untersuchte Wirkungen, die über die Mitteilung des NHV hinausgehen: So sollen N-Phenylpropanoyl-L-aminosäureamide in hoher Konzentration in Holunderblüten vorkommen und die Adhäsion von Helicobacter pylori an der Magenschleimhaut hemmen. Enthaltene Flavonoide sollen in wässrigen Extrakten eine antiinflammatorische Wirkung gezeigt haben [3].