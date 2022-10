Speziell bei der Deckelung ist einerseits die Grundidee und andererseits die Höhe der Belastung zu betrachten. Schon die Grundidee ist sehr gefährlich. Denn jedes Handelsunternehmen, das Eigentum an den gehandelten Waren erwirbt, hat wertabhängige Kosten. Bei Apotheken sind das Finanzierungskosten, ein Ausgleich für Bruch, Verfall oder Retaxationen, Beiträge und Prämien für Versicherungen und Mitgliedschaften, Gebühren für die Rezeptabrechnung, Steuerberatungskosten und alles, was sonst vom Umsatz abhängt. Bei hochpreisigen Arzneimitteln für privat Versicherte gehört dazu auch die mögliche Kreditkartengebühr. Aus allen diesen Gründen brauchen die Apotheken eine prozentuale Marge - und die ist mit drei Prozent nach den Maßstäben des Handels sehr knapp bemessen. Dass die Apotheken bisher so überhaupt arbeiten konnten, war auch eine Folge der niedrigen Zinsen. In eine Zeit steigender Zinsen passt eine Deckelung überhaupt nicht. Außerdem widerspricht eine Deckelung der Struktur der Kosten. Denn die Kosten sind auch nicht gedeckelt. Das ist der entscheidende Grund, weshalb die Idee an der Arbeitswirklichkeit der Apotheken vorbei geht. Dabei erscheint es besonders befremdlich, dass ausgerechnet die FDP, die sonst gerne wirtschaftsnahe Antworten gibt, eine Idee ins Spiel bringt, die so weit weg von der wirtschaftlichen Realität ist.