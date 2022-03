Hinweise gibt es zudem, dass bestimmte Strukturen des Myelins (Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein, MOG) und ein Protein aus der Milch (Butyrophilin, BTN) sich ähneln („Butyrophilin, a Milk Protein, Modulates the Encephalitogenic T Cell Response to Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis“, veröffentlicht 2000 im Fachjournal „The Journal of Immunology“) – und Antikörper gegen das Milchprotein auch auf Myelin passen (Kreuzreaktion im Mausmodell, veröffentlicht 2004 im „Journal of Immunology“ „Antibody Cross-Reactivity between Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein and the Milk Protein Butyrophilin in Multiple Sclerosis“). Kann es also sein, dass bestimmte Inhaltsstoffe der Milch eine Immunreaktion gegen Myelin auslösen – zumindest bei manchen Menschen?