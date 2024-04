Angebote für Studierende auf der Interpharm (mit Video zu Buchtipps)

Nach vier Jahren Studium an der Universität, die Theorie endlich in die Praxis umzusetzen zu können, ist wohl bei den meisten Pharmaziestudierenden ein Grund, sich auf das praktische Jahr zu freuen. Allzu oft erleiden die jungen Kollegen und Kolleginnen in der Offizin einen Praxisschock: Non-adhärente Patienten, unkooperative Kollegen, eigenverantwortliches Arbeiten und patientenverständliche Kommunikation – um diese und weitere Situationen kompetent und stressarm zu meistern, benötigen Apotheker sogenannte Soft Skills. Nadine Metzger, Vizepräsidentin der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft und Johanna Kintrup, Softskill-Trainerin nach Programm der Bundesvertretung der Medizinstudierenden und Präsidentin des Bundesverbands der Pharmaziestudierenden in Deutschland, erläuterten in ihrem Vortrag, was Soft Skills sind und wann Apotheker diese besonders benötigen.

Soziale Fähigkeiten umfassen neben Team- sowie Konfliktfähigkeit und Kommunikationsstärke beispielsweise auch Integrität, Empathie und Selbstreflexion sowie kritisches Denken und Zeitmanagement. In der Beratung ist eine klare und einfühlsame Kommunikation besonders wichtig. Komplexe Sachverhalte in einfache Sprache zu übersetzen, ist essenziell, damit Patienten das Arzneimittel richtig einnehmen und Risiken kennen. Empathisch, also einfühlsam, auf die Bedürfnisse der Patienten eingehen und aktiv und zugewandt zuhören, sind ebenfalls wichtig in einer Beratungssituation.

Bei der Zusammenarbeit mit Kollegen im Apothekenteam, aber auch mit anderen Dienstleistern im Gesundheitswesen, wie Ärzten, sind Kommunikationsstärke, ein fachlich fundierter und klarer Austausch auf Augenhöhe, gefragt. Mit Kollegen, Freuden aus dem Studium oder in privaten Situationen können Soft Skills geübt werden und auch nach Feedback gefragt werden.