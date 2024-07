Welche Berufe stehen Pharmazeuten offen?

DAZ: Ein zusätzliches, freiwilliges Seminar anzubieten und zu organisieren, ist sicher mit viel Zeit und Arbeitsaufwand verbunden. Was war Ihre Motivation das Seminar „Berufsfelder der Pharmazie“ zu initiieren?

Domhan: Das Pharmaziestudium ist stark wissenschaftlich geprägt. Nach dem zweiten Staatsexamen beginnt das praktische Jahr (PJ). Allerdings wissen Studierende oft nicht, was sie eigentlich machen wollen und was sie in den Berufen erwartet. Wir wollen sie dabei unterstützen, herauszufinden, in welche Richtung sie gehen möchten, wenn sie die Uni verlassen. Die Brücke bilden zwischen Theorie und Praxis, das finde ich gehört auch zur Ausbildung dazu. Denn die Berufsmöglichkeiten von Apotheker:innen sind enorm vielfältig. Die Studierenden kennen die Offizinapotheke aus der Zeit in der Famulatur, die Krankenhausapotheke und die Industrie. Aber allein diese ist enorm breit aufgestellt – von der Zulassung bis hin zur Qualitätskontrolle, gibt es viele verschiedene Bereiche. Und darüber hinaus stehen den Studierenden noch viele weitere Berufsfelder offen, die sie nicht unbedingt kennen. Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, mehr über diese Berufe zu erfahren und auch über Wege, wie jemand in eine interessante Position gelangt ist.

Uhl: Wir wissen das zum einen aus eigener Erfahrung und haben andererseits auch einige Studierende gesehen, die nicht wussten, wo sie ihr praktisches Jahr verbringen wollen. Manchmal haben sie dann einfach das gewählt, was ihnen vor die Füße gefallen ist. Das ist eine vertane Chance, schließlich kann man bereits im praktischen Jahr die Weichen für den späteren beruflichen Werdegang stellen.