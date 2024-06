Kampagne startet – ABDA stellt Material zur Verfügung

Großangelegte Proteste soll es noch keine geben, der Gesprächsfaden mit der Politik soll nicht abreißen. Das hatte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening in der vergangenen Woche in Reaktion auf den Referentenentwurf angekündigt. Nun läuft in mehreren Phasen die Kampagne an. Ziel sei, „der Politik und Gesellschaft zu verdeutlichen, auf welche Apotheken-Leistungen unsere Patientinnen und Patienten künftig verzichten müssten“.

Die ersten Motive mit dem Motto „Gesundheit sichern. Jetzt. Die Apotheke.“ sind schon da. So wurde unter anderem bei dem roten Schriftzug „Die nächste Apotheke?“ das Wort „nächste“ mit schwarz durchgestrichen und durch das Wort „letzte“ ersetzt. Bei dem Satz „Wir haben Notdienst“ wurde das Wort „Dienst“ durch das Wort „Stand“ ersetzt.