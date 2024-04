Wie Cortison Entzündungen stoppt

Cortisol beeinflusst den Citratzyklus und kurbelt dadurch die Produktion des körpereigenen Entzündungshemmers Itaconat an

Itaconat ist ein antiinflammatorisch wirkendes Molekül, das Makrophagen bereits zu Beginn der Entzündungsreaktion in den Mitochondrien produzieren, damit die Inflammation auch wieder abklingt. Bei einer lang anhaltenden Entzündung kommt es zum Erliegen der Itaconat-Produktion, da nicht genügend Energie hierfür zur Verfügung steht – eine chronische Entzündung ist die Folge „Hier greift das Cortison ein. Durch die Umprogrammierung der Mitochondrienfunktion kurbelt es in den Fresszellen die Bildung von Itaconat an, sodass dieses seine antientzündliche Wirkung wieder entfalten kann,“ erläutert Erstautor Dr. Jean-Philippe Auger von der Abteilung Rheumatologie und Immunologie des Uniklinikums Erlangen.

Wie wird die Mitochondrienfunktion durch Cortisol umprogrammiert?

Das entzündungshemmende Molekül Itaconat wird in den Mitochondrien abhängig vom Citratzyklus hergestellt. Entzündungsreaktionen haben einen Effekt auf die mitochondriale Funktion: Die Glykolyse läuft verstärkt ab, Zwischenprodukte des Citratzyklus häufen sich an, wodurch der biochemische Ablauf gestört und weniger Itaconat hergestellt wird.

Bindet zum Beispiel Cortisol an den Glucocorticoid-Rezeptor, interagiert dieser mit Teilen des Pyruvat-Dehydrogenase-Komplexes, der Schnittstelle zwischen Glykolyse und Citratzyklus. Infolge der Interaktion wird der Citratzyklus mit ausreichend Substraten versorgt (anaplerotische Reaktionen, also Reaktionen, die dem Citratzyklus Substrate liefern, werden befördert). Die Citratzyklus-abhängige Produktion von antiinflammatorischem Itaconat kann wieder ablaufen, die Entzündung klingt ab.

Möglicher Ausgangspunkt für nebenwirkungsärmere Entzündungshemmer

Wie stark der entzündungshemmende Effekt von Cortisol von Itaconat abhängt, konnte das Forschungsteam anhand von Tiermodellen für Asthma und rheumatoide Arthritis zeigen: Bei Tieren, die nicht die Fähigkeit hatten, Itaconat zu produzieren, war die Gabe von Glucocorticoiden wirkungslos.

„Wir gehen davon aus, dass die Vorgänge beim Menschen noch etwas komplexer sind als in der Maus. Wir wollen deshalb neue Wirkstoffe suchen, die die Kraftwerke der Immunzellen genauso gut umprogrammieren wie Cortison, aber weniger Nebenwirkungen aufweisen,“ sagt Gerhard Krönke über zukünftige Forschungsabsichten.

