Durch hohe Salzbereitstellung in-vitro sind ähnliche Effekte bei regulatorischen T-Zellen aufgetreten, wie sie bereits in Makrophagen und Monozyten beobachtet wurden. Eine hohe extrazelluläre Salz-Konzentration führt demnach durch osmotische Prozesse zu erhöhten Natrium-Werten in der Zelle. Dies stört wahrscheinlich die Elektronentransportkette in der Mitochondrien-Membran, wie die Versuchsergebnisse nahelegen. Ein Energiedefizit der adaptiven Immunzelle und eine eingeschränkte immunregulatorische Funktion sind die Folgen.