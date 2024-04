„Wir möchten nicht retaxieren“

Mit Retaxfallen beschäftigten sich auf der INTERPHARM 2024 in Mannheim sowohl der PTA Thomas Noll vom Deutschen Apotheken Portal in Köln als auch Apotheker Carl Geffers von PTAheute gemeinsam mit Apothekerin Kaija Herholz. Herholz war von 2014 bis 2021 in verschiedenen Apotheken tätig und arbeitet seit 2022 bei der AOK Baden-Württemberg in der Abrechnungsprüfung. In einem Interview stellte sie sich auf der Bühne den Fragen von Geffers.