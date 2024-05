DAZ: Sie haben sich vonseiten des Deutschen Apotheker Verlags stark gemacht für einen E-Rezept-Gipfel 2024. Wie ist die Idee entstanden?

Dr. Andreas Ziegler: Als Verlag stehen wir jederzeit in sehr intensivem Austausch mit unserer Zielgruppe, um deren Informationsbedürfnis bestmöglich einschätzen zu können. Es war auffällig, dass während der letzten Monate bei diversen Veranstaltungen aber auch in diversen Online-Foren das E-Rezept und die damit einher­gehenden alltäglichen Probleme das alles dominierende Thema waren. Daher haben wir uns entschieden, eine Veranstaltung aufzusetzen, die sich dieser Probleme annimmt und die Apotheken-Teams bei deren Bewältigung unterstützt.

Aus Erfahrung mit vergleichbaren Themen wissen wir, dass die Teilnehmenden von einer Mischung aus Vortrag und Diskussion besonders profitieren. Wir haben vier Veranstaltungen zu je einer Stunde geplant. Zu Beginn fasst ein Referent in einem Impulsvortrag den aktuellen Stand zum jeweiligen Schwerpunktthema zusammen. Für die Diskussion haben wir Experten eingeladen, die aus ihrem jeweiligen Blickwinkel die Sachverhalte diskutieren und ihr Spezialwissen einbringen.

DAZ: Wen sprechen Sie mit dem E-Rezept-Gipfel 2024 an?

Ziegler: Der E-Rezept-Gipfel richtet sich an alle Kolleginnen und Kollegen in der Apotheke – also gleichermaßen an Apothekerinnen, Apotheker, PTA und alle die sonst mittel- oder unmittelbar in die Rezeptbelieferung und -abrechnung involviert sind.

DAZ: Um welche Themen geht es?

Ziegler: Wir haben in den letzten Wochen eine Umfrage zum E-Rezept durchgeführt und darum gebeten, uns aktuelle Fragen zu stellen oder Situationen aus der Apotheke zu schildern. Die Resonanz war überwältigend! An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Aus diesen Rückmeldungen haben wir vier große Themenblöcke gebildet und den Live-Veranstaltungen zugeordnet (siehe Kasten). Nicht nur im Impulsvortrag sondern auch in der Diskussion greifen wir die Themen aus dem Praxisalltag der Kolleginnen und Kollegen auf. Die Beiträge aus der Umfrage sind die Basis für unsere Diskussionen. Darüber hinaus sind die Teilnehmenden herzlich eingeladen, sich spontan am Abend über den Live-Chat in die Diskussion einzuklinken.