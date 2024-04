Lytenava soll als 25 mg/ml Injektionslösung in Verkehr gebracht werden. Das Arzneimittel muss in den Glaskörper gespritzt werden. In den Zulassungsstudien wurde die Sehkraft als bestkorrigierte Sehschärfe (best-corrected visual acuity) gemessen. Die häufigsten Nebenwirkungen waren: Bindehautblutungen, Augenschmerzen, Glaskörpertrübungen und erhöhter Augeninnendruck.

Wie wirkt Bevacizumab gamma?

Der vaskuläre endotheliale Wachstumsfaktor (VEGF) ist für die Bildung von Blutgefäßen essenziell. Bei der neovaskulären altersbedingten Makuladegeneration bilden sich in der Netzhaut neue Gefäße. Der monoklonale Antikörper Bevacizumab bindet an VEGF und verhindert so, dass das Protein an seinen Rezeptor bindet. Die Wirkung ist somit gehemmt, das Wachstum abnormaler Blutgefäße im Augenhintergrund verlangsamt.

Pathophysiologie der feuchten und trockenen Makuladegeneration

Die altersbedingte Makuladegeneration ist die Hauptursache schwerer Sehbeeinträchtigungen bei Menschen über 60 Jahren in der westlichen Welt. Es handelt sich um eine degenerative Erkrankung der Macula lutea, des gelben Flecks der Netzhaut (Retina) des Auges, dem Ort des schärfsten Sehens. Durch Alterungsprozesse lagern sich Stoffwechselprodukte unterhalb der Retina (zwischen retinalem Pigmentepithel und Bruch-Membran) an. Es kommt zu Funktionseinbußen des Pigmentepithels. Zapfen-Sinneszellen, die für farbiges Sehen verantwortlichen sind, gehen zugrunde, was zum Sehverlust führt. Vor allem das zentrale Gesichtsfeld ist betroffen. Genetische Faktoren, Ernährung, Rauchen und wahrscheinlich die Augenfarbe spielen eine Rolle bei der Krankheitsentstehung.

Man unterscheidet zwischen zwei Varianten der AMD: