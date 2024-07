Am meisten Kritik einstecken musste der Bundesgesundheitsminister für sein Konzept der „Apotheken light“ (weniger euphemistisch „Pseudo- oder Schein-Apotheken“). Wird dieses den Markt tatsächlich so gravierend verändern, wie behauptet, und wie könnten diese negativen Auswirkungen konkret aussehen?

Holger Seyfarth: Hier spielen viele Faktoren eine Rolle. Zum einen haben wir bei den PTAs einen ausgeprägten Fachkräftemangel, auch wenn dieser Beruf laut BMG besser skalierbar sein soll, was immer das auch heißen mag. Keine gravierenden Änderungen sehe ich bei den Filialapotheken und auch bei den Zweigapotheken sehe ich, wenn man es sich richtig durchrechnet, keine große Gefahr. Wer unterschreibt schon einen Zehn-Jahres-Mietvertrag mit einer kompletten Apothekenneuausstattung – wenn auch in abgespeckter Form – plus Warenlager, nur um dann mit reduzierten Öffnungszeiten eine Zweigapotheke zu betreiben und das dann auch noch in einer strukturschwachen Region …?

Die ABDA hat sich als ernsthafter Verhandlungspartner mit ihrer utopischen Honorarforderung von 12 € schon lange ins Abseits geschossen. Ist das jetzt die Quittung aus dem BMG für die anhaltende Realitätsverweigerung im Berliner Apothekenhaus?

Holger Seyfarth: So kann man es wohl sehen. Ich habe vor einem Jahr im ABDA-Führungskreis gefragt, ob man selbst an die geforderten 12-Euro- Rx-Fixum glaube: Selbstverständlich! Als ich vor Kurzem nachfragte, ob man jetzt – knapp ein Jahr später – immer noch daran glaubt, bekam ich zur Antwort: „Ja, wir bleiben hart.“ Wenn Karl Lauterbach eine substanzielle Honorarerhöhung aber stets kategorisch ausgeschlossen hat, dann ist das Agieren der ABDA nicht hart, sondern einfach nur realitätsfremd. Das erinnert mich an das geflügelte Wort: „Unterschätze nie den Faktor Inkompetenz in der Politik.“

Man könnte es auch etwas philosophischer formulieren: Es lohnt sich unbedingt, die theoretische Lebensplanung ab und zu mit der praktischen Lebensbewältigung abzugleichen …

Dieser „Reality Check“ scheint nun gerade nicht zu den Kernkompetenzen im Berliner Apothekenhaus zu zählen.

Holger Seyfarth: Frau Overwiening und der geschäftsführende ABDA-Vorstand müssten sich endlich ehrlich machen und eingestehen, dass sie es einfach nicht können. Denn wenn sie es könnten, stellt sich ja sofort die Frage: Warum machen sie es dann nicht (besser)?

Wenn ich damit nicht durchkomme, meine Forderungen immer nur zu wiederholen, dann muss ich eben andere Geschütze auffahren und Herrn Lauterbach unmissverständlich klar machen: Wenn wir Apotheken morgen den Schlüssel umdrehen, dann haben Sie ein echtes Problem! Wir haben schon einmal – in der Pandemie – die Kohlen für Sie aus dem Feuer geholt, und wenn Sie sich jetzt nicht kooperativ zeigen, dann ist Funkstille.

Außerdem hat man bei der ABDA über viele Jahre verinnerlicht: Egal, wie gut oder schlecht verhandelt wird – am Ende wird die Rechnung sowieso von den Mitgliedern bezahlt! Eine Erfolgsrechenschaft auf Basis selbst gesetzter Zielvorgaben, wie in der Wirtschaft sonst üblich, gibt es nicht.

Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die offensiven Vorstöße der Freien Apothekerschaft in diese Lücke: Besteht eine Chance, an dem gesetzlich festgeschriebenen Alleinvertretungsanspruch der ABDA bzw. des DAV tatsächlich zu rütteln und einen zusätzlichen Gesprächskanal in Richtung BMG aufzubauen?

Holger Seyfarth: Es kann der Branche nur guttun, wenn sich weitere Gesprächskanäle in Richtung Politik auftun. Fakt ist aber auch, dass die ABDA an ihrem Alleinvertretungsanspruch für die Apotheken eisern festhält, und das von Seiten der Politik auch immer wieder untermauert wird.

Von dem britischen Historiker Lord Acton stammt das geflügelte Wort „Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut.“ Genau das erleben wir, wenn die ABDA ständig zur Geschlossenheit aufruft und damit im Grunde ausdrückt, dass es nur die eine (= ihre) Wahrheit gibt, der tunlichst alle folgen sollten.