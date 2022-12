„Apotheken können nicht immer mehr für immer weniger Geld tun“

In die Bresche springen sollen die Apotheken. Es gibt Pläne seitens der Regierung, dass sie darin geschult werden könnten, eigenmächtig Antibiotika abzugeben und kleinere Beschwerden zu diagnostizieren. So soll die Nachfrage nach Arztbesuchen reduziert werden. Doch mal ganz abgesehen davon, dass sich das so schnell gar nicht organisieren ließe, scheint die Situation der Apotheker:innen im Vereinigten Königreich nicht besser zu sein als die der anderen Beschäftigten im NHS. Sie seien erschöpft, überarbeitet und kämen mit Mühe über die Runden, ist einem Beitrag zu lesen, der am gestrigen Dienstag im Magazin „The Pharmacist“ erschienen ist.

Apotheken seien nicht in der Lage, während der geplanten Streiks, das System zu entlasten, erklärt dort der Vorsitzende des Nationalen Apothekerverbandes, Andrew Lane. Er schließt sich den Warnungen anderer Standesvertreter an, die bereits darauf hinwiesen, dass die öffentlichen Apotheken überlastet seien und ohne zusätzliche Mittel keine weiteren Dienstleistungen anbieten könnten. Er glaubt nicht, dass die Apotheken während der Streiks in die Bresche springen können, sagte er am gestrigen Dienstag im Rahmen seiner Rede vor dem Parlament. Damit widerspricht er Medienberichten vom Wochenende, die Apotheken durchaus in der Rolle sahen, Teile der Gesundheitsversorgung während der Streiks zu übernehmen.