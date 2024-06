NPA-Geschäftsführer Paul Rees spricht mit Blick auf die Proteste von einem „beispiellosen Schritt“. „Die Finanzierung der öffentlichen Apotheken wurde in den letzten zehn Jahren immer weiter gekürzt, was dazu geführt hat, dass sich der Sektor nun in einer echten Notlage befindet“, so Rees.

Zehn Apotheken machen wöchentlich dicht

Auch in Großbritannien grassiert das Apothekensterben. Laut NPA machen in England derzeit wöchentlich zehn Apotheken dicht – in Schottland, Wales und Nordirland wächst die Gefahr. Bereits Mitte Mai hatte der Verband darauf hingewiesen, dass im laufenden Jahr die Zahl der Schließungen 50 Prozent höher liege, als im Vergleichszeitraum 2023.

Mit der Wahl des Datums – dem 20. Tag des Monats – soll betont werden, dass ab diesem Tag die „durchschnittliche Apotheke“ in die Verlustzone gerät. Laut NPA reicht die Finanzierung durch das National Health System (NHS) nur die ersten drei Wochen des Monats, ab dem Tag wird der Apothekendienst vom Unternehmen subventioniert.

Die konservative Regierung Großbritanniens hatte Anfang Februar ihre „Pharmacy-First-Strategie“ gestartet. So sollen leichte Erkrankungen wie Hals- oder Ohrenschmerzen gleich in der Apotheke behandelt werden.

Auch französischen Apothekenteams reicht es

In Frankreich waren bereits Ende Mai die Apothekenteams auf die Straße gegangen. Laut den Gewerkschaften Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) und Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) demonstrierten landesweit 30.000 Apothekeninhaber, -angestellte und Pharmaziestudierende. 18.000 Apotheken machten dicht – fast 90 Prozent des Landes. „Die Patienten sollen vor pharmazeutischen Wüsten gewarnt werden“, hieß es in dem Aufruf der Gewerkschaften. Allein im ersten Quartal des Jahres schlossen laut ihren Angaben hundert Apotheken.