Es können Samenvisitenkarten bestellt werden, die wahlweise Kamillen- oder Thymiansamen enthalten und auf die das Apothekenlogo gestempelt werden kann. Die Karten können unter info@phytotherapie.de kostenfrei bezogen werden. Unter derselben Adresse können auch Mal- und Rätselhefte bestellt werden.

Laienverständliche Informationsmaterialien zur erfolgreichen Anwendung von Arzneipflanzen sowie über den Unterschied zwischen pflanzlichen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmittel können unter info@koop-phyto.org kostenfrei bezogen werden.

Außerdem findet auch dieses Jahr ein Mal- und Fotowettbewerb statt, bei dem ein Bild (gemalt oder fotografiert) einer Arzneipflanze eingesendet wird. Der Malwettbewerb richtet sich an Kinder von 3 bis 10 Jahren, der Fotowettbewerb an Kinder und Jugendliche von 10 bis 16 Jahren. Einsendeschluss ist der 7. Juni 2024. Nähere Informationen und Flyer zur Teilnahme, die Sie auslegen können, finden sich hier.

Apotheken, die am Aktionstag teilnehmen, können sich registrieren, sodass sie als Aktionsteilnehmer in einer Liste und auf einer Landkarte erscheinen. In den letzten Jahren haben sich Apotheken mit diversen Aktionen am Tag der Arzneipflanze beteiligt: So wurden Arznei- und Heilpflanzenbestimmungen in einem Arzneigarten angeboten, Arzneipflanzenführungen sowie ein Pflanzen-Quiz.

Neben Apotheken beteiligen sich auch Universitäten, Botanische Gärten und andere Bildungseinrichtungen.

Übrigens: Die Arzneipflanze des Jahres 2024 ist – Trommelwirbel – die Blutwurz (Potentilla erecta, auch als Tormentill bekannt). Das Rosengewächs wurde vom Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde zur Arzneipflanze des Jahres gekürt.