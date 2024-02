Verband innovativer Apotheken setzt sich neue Ziele

Seit Herbst 2019 gibt es den Verband innovativer Apotheken. Gegründet wurde er von „innovativen, erfolgreichen und engagierten Apothekenleiter“, die das „Gesundheitssystem und die Arzneimittelversorgung mitgestalten und voranbringen“ wollen, hieß es damals auf der Website (www.via.health). Nach der Gründung wurde eine Fünf-Punkte-Agenda formuliert, deren Forderungen via zufolge mittlerweile weitgehend realisiert werden konnten. So werden nun Grippeschutzimpfungen, wie einst von via gefordert, in Apotheken durchgeführt. Auch die digitale Vernetzung von Arztpraxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen nimmt mit der verpflichtenden Einführung des E-Rezeptes zum Jahresbeginn langsam Fahrt auf. Telemedizinische Anwendungen kommen verstärkt zum Einsatz. Auch die Ausstellung von Wiederholungsrezepten ist seit April 2023 möglich.