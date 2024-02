Apotheker sucht Facharzt

Die Crux: Weil alle Arztsitze im Landkreis Ludwigsburg belegt sind, kommt eine Neuansiedlung nicht in Frage. Ergo müsste ein Mediziner seinen Standort wechseln – was als unwahrscheinlich gilt. Oder eine Fachärztin müsste eine Niederlassung eröffnen. „Kommunen wie Brackenheim bei Heilbronn bezahlen dafür bereits Niederlassungsprämien“, weiß Siegel. Dort erhält der Arzt eine Startprämie von 50.000 Euro. Indessen ist der Standort Freiberg aus Arztsicht, mit den Nachbarkommunen Benningen, Pleidelsheim und Ingersheim, attraktiv, weil in Summe mehr als 30.000 Menschen zum Versorgungsgebiet zählen.

Je mehr verschreibende Ärzt:innen im Haus der Apotheke residieren, umso besser für die Pharmazeuten. Denn bis zu 80 Prozent der Rezepte werden in der nächstliegenden Apotheke eingelöst. „Doch das ist nicht der einzige Grund für mein Engagement“, wie Siegel sagt. Käme eine Fachärztin etwa aus Ludwigsburg nach Freiberg oder würde ein Kollege eine Niederlassung eröffnen, hätte die 16.000 Einwohner zählende Kommune einen Standortvorteil.

Selbst im Speckgürtel bleiben Arztpraxen unbesetzt

Denn selbst im Speckgürtel von Stuttgart bleiben Arztpraxen unbesetzt, bzw. finden Ärzt:innen keine Nachfolger. Die Erfahrung zeigt aber: fehlt am Ort der Arzt, schrumpft das gesundheitliche Angebot, weil Physiotherapeutinnen, Orthopädiegeschäfte und schließlich Apotheken ebenfalls dicht machen. Sie alle sind abhängig von den Rezepten der Mediziner. Dem will Siegel vorbeugen. Er weiß, dass allein im vorigen Jahr bundesweit 500 Apotheken aufgegeben haben. Das entspricht einer Quote von rund drei Prozent. Geht das so weiter, ist binnen zehn Jahren ein Drittel aller Apotheken verschwunden, rechnet Siegel vor.