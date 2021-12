Apotheke in Konz: digitalisiert, renoviert und umgebaut im Corona-Jahr

Doch das 18.000 Einwohner zählende Konz, das fast mit der Großstadt Trier verwachsen ist, investiert seither in das Quartier. Mit diesem Wandel passt sich die renovierte Apotheke gut ins Stadtbild ein. Bahnhofsnähe sowie die Anbindung an zwei Stadtteile sorgen zudem für Prosperität. Ein Lebensmitteldiscounter will sich bis 2023 in unmittelbarer Nähe niederlassen und die Lücke in der Nahversorgung schließen.

Doch im März 2020 herrscht „ein ziemliches Chaos“, wie sich Apotheker Christian Zimmer erinnert. Der Pharmazeut kämpft als frischer Apotheken-Inhaber mit der Corona-Pandemie und dem ersten Lockdown. Die Fragen scheinen endlos: Wie Arbeitnehmerinnen vor einer Ansteckung schützen? Wie umgehen mit Kunden, die wie Hamster einkaufen? Wie die Ausgabe der Masken regeln, die anfänglich umsonst verteilt wurden, ohne, dass die Kunden die Apotheke stürmen? Und so weiter.