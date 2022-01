Heilpflanze des Jahres 2022: Brennnessel

Für die Wirksamkeit von Urticae folium/herba wird ein breites Spektrum an Inhaltsstoffen verantwortlich gemacht. Als maßgeblich für die antiphlogistische Wirkung gelten insbesondere Polyphenole, darunter die seltene Caffeoyläpfelsäure, Chlorogensäure sowie Flavonoide wie zum Beispiel Quercetin. Den Polyphenolen werden auch antioxidative Effekte zugeschrieben. Bei neueren Untersuchungen wurde in Brennnesseltee noch ein weiteres, bisher wohl übersehenes Polyphenol entdeckt: Phylloxanthobilin, ein Abbauprodukt von Chlorophyll, das ebenfalls antioxidativ und entzündungshemmend wirkt. Außerdem enthalten Brennnesselblätter und -kraut Scopoletin und Sitosterol sowie in den Brennhaaren kleine Mengen an biogenen Aminen wie Histamin, Serotonin und Actylcholin. Dem hohen Gehalt an Mineralsalzen und Kieselsäure wird speziell die aquaretische Wirkung der Droge zugeschrieben.