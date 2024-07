Der pharmazeutische Großhandel hat das Skonto-Urteil des Bundesgerichtshofs sehr viel entspannter aufgenommen als die Apotheken. In den vergangenen Monaten waren die Apotheken auf die neuen Bedingungen vorbereitet worden. Mit Skonti ist es nun vorbei. Es war daher spannend, wie der Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels (Phagro) auf den Referentenentwurf des Apotheken-Reformgesetzes reagieren würde, der vorsieht, diese Skonti für Apotheken wieder zu erlauben.

In ihrer Stellungnahme erklären die Phagro-Geschäftsführer Michael Dammann und Thomas Porstner nun, dass eine Abschaffung der Mindestvergütung des pharmazeutischen Großhandels die Arzneimittelversorgung gefährde. „Die Eröffnung von Rabatten und Vergünstigungen auf die gesamte gesetzliche Großhandelsspanne ist das Ende der sicheren Arzneimittelversorgung über den vollversorgenden pharmazeutischen Großhandel.“ Der Großhandel dürfe nicht zusätzlich finanziell belastet werden: „Wir appellieren an den Gesetzgeber, eine Lösung zusammen mit Großhandel und Apotheken im gemeinsamen Interesse an der Arzneimittelversorgung zu finden und keine einseitig belastenden und strukturvernichtenden Lösungen weiterzuverfolgen. Der Pharmagroßhandel muss Teil der Lösung sein.“