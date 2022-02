Apotheken geben nicht nur Arzneimittel an Verbraucher ab – sie können auch Großhandelstätigkeiten wahrnehmen. Das kann erlaubnisfrei im apothekenüblichen Rahmen geschehen oder im eher klassischen Stil – mit Großhandelserlaubnis. Was bei solchen Tätigkeiten zu beachten ist, erläutert Rechtsanwalt Dr. Valentin Saalfrank am 18. März beim ApothekenRechtTag online.