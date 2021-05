§ 17 Abs. 4 der Apothekenbetriebsordnung verpflichtet Apothekerinnen und Apotheker, verschriebene Arzneimittel in angemessener Zeit an Kund:innen abzugeben. Folgt daraus im Umkehrschluss, dass für nicht verschriebene Arzneimittel eine solche Verpflichtung nicht besteht? Und wie sieht es mit der Kontrahierungspflicht bei fachlich umstrittenen Arzneimitteln oder der „Pille danach“ aus? Und schließlich: Wann darf (oder muss) in der Apotheke, gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem Arzt beziehungsweise der Ärztin, die Abgabe eines verschriebenen Arzneimittels verweigert werden? Mit all diesen Fragen befasst sich Rechtsanwalt Dr. Ulrich Grau auf dem ApothekenRechtTag online im Rahmen der INTERPHARM. Es erwartet Sie ein spannender Vortrag mit anschließender Diskussion.