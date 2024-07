Die Schiedsstelle, die entscheidet, wenn sich Deutscher Apothekerverband (DAV) und GKV-Spitzenverband nicht einig werden können, hatte am 22. April einen Beschluss zur umstrittenen Vergütung von in Apotheken durchgeführten Grippeschutzimpfungen gefasst. Anfang Mai wurde bekannt, was die Apotheken ab der kommenden Saison abrechnen dürfen. Nunmehr liegt auch der komplett angepasste Vertrag zwischen DAV und GKV-Spitzenverband vor, in den die Entscheidung der Schiedsstelle eingearbeitet ist.