Mit neuem Namen und erweiterter Struktur will der Bundesverband der Arzneimittelhersteller zum „Leitverband“ der Branche werden. Als „Pharma Deutschland“ und mit Landesvertretungen und einem Büro in Brüssel will man gestiegenen Herausforderungen begegnen. Eine „Kampfansage“ an die anderen Verbände soll das aber nicht sein.