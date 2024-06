Für ihre Nachwuchskampagne „How to sell drugs offline (fast)“ wurde die ABDA mit dem Preis für Onlinekommunikation (DPOK 2024) ausgezeichnet. In der Kategorie „Kampagne von Institutionen & Verbänden“ erhielt sie am vergangenen Freitag den Preis für die Kampagne des Jahres. Insgesamt wurden die besten Digitalprojekte in 52 Kategorien ausgezeichnet.

Auf der DPOK-Webseite heißt es dazu: „Selbstbewusst spielt die Nachwuchskampagne für Apothekenberufe der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mit dem Titel der erfolgreichen Netflix-Serie. Sie erzielt damit große Aufmerksamkeit, erntet Lob wie Kritik (zu provokant!). Gefallen muss es am Ende der Zielgruppe: Jugendlichen, die sich beruflich noch nicht festgelegt haben“.

ABDA fühlt sich bestätigt

ABDA-Kommunikationschef Benjamin Rohrer zeigte sich in einer Pressemitteilung vom heutigen Montag hocherfreut und sieht die ABDA in ihrem Vorgehen bestätigt. Er erinnerte daran, dass nach aktuellen Schätzungen zwischen 10.000 und 13.000 approbierte Fachkräfte in den Apotheken bis zum Ende der Dekade fehlen könnten.

Neben Lieferengpässen und fehlender Honoraranpassung gehöre der Nachwuchs- und Fachkräftemangel zu den größten Problemen der Apotheken. „Als Standesvertretung der Apothekerschaft müssen wir dafür sorgen, dass das Pharmaziestudium und die Ausbildungen zu den Apothekenberufen in der Zielgruppe, den Jugendlichen, als attraktive Berufsmöglichkeit wahrgenommen werden. Nach dem Start der Kampagne im Februar dieses Jahres können wir inzwischen auch erkennen, dass der Plan aufgeht“, betonte Rohrer.