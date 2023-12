Abgabebeschränkungen für Selbsttests sollen komplett fallen

Anfang November hatte das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) den Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung medizinprodukterechtlicher Vorschriften vorgelegt. Mit der Verordnung sollen sowohl die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) als auch die Medizinprodukte-Abgabeverordnung (MPAV) geändert werden. Vorausgegangen war eine Evaluierung der Vorschriften – und die kam zu dem Ergebnis, dass es einigen Anpassungsbedarf gibt. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung bedürfe es entsprechend zugeschnittener Regelungen, heißt es im Entwurf. Im Wesentlichen gehe es um Deregulierung und Entbürokratisierung.

So sollen in der Medizinprodukte-Betreiberverordnung zunächst einige Begrifflichkeiten geändert werden: Statt vom „Betreiber“ ist im Entwurf die Rede von der „verantwortlichen Person“. Und der „Anwender“ soll zum „Benutzer“ werden. Es wird auch nicht mehr beständig vom „Medizinprodukt“ gesprochen, sondern nur noch vom „Produkt“. Inhaltlich geht es unter anderem darum, den Dokumentations- und Prüfaufwand bei risikoarmen, durch die Krankenkassen bereitgestellten Produkten zu reduzieren. Für Produkte in Form einer Software mit erhöhtem Risikopotenzial sollen hingegen Prüfvorgaben eingeführt werden.

Abgabebeschränkungen nicht mehr gerechtfertigt

In der Medizinprodukte-Abgabeverordnung soll die Abgabebeschränkung für In-vitro-Diagnostika (IVD) zur Laienanwendung aufgehoben werden. Konkret sollen die Absätze 4 bis 5 von § 3 MPAV gestrichen werden sowie die Anlage 3, die derzeit die Ausnahmen von den derzeit noch gültigen Abgabebeschränkungen vorsieht (IVD zur Eigenanwendung zum Nachweis von HIV-Infektionen, SARS-CoV-2, Influenza- sowie RSV-Viren). Diese Beschränkungen seien „in sachlicher und rechtlicher Hinsicht nicht mehr gerechtfertigt“. Erfahrungen sammelte man in der Corona-Pandemie – hier sah man die Vorteile durch die Selbsttests die Gefahr fehlerhafter Interpretationen der Testergebnisse überwiegen.