Welche Qualifikation hat mein Versicherungsbetreuer?

Eine Sonderstellung nehmen Spezialanbieter von Zielgruppenpolicen ein. Das sind Makler oder Vertriebler, die für ihre Klientel ein eigenes Versicherungs-Bedingungswerk geschrieben haben. Doch ohne einen sie beauftragenden Versicherer dürfen sie ihre Police nicht anbieten. Solche Zielgruppenspezialisten gibt es auch im Apothekenmarkt und ihre Policen erfüllen durchweg fachlich die höchsten qualitativen Ansprüche. Entscheidend ist hier jedoch der Blick auf die Haftungslage, für die die Art der Beauftragung ausschlaggebend ist. So agieren sogenannte Deckungskonzeptmakler als unabhängige Vertriebspartner, die für ihre Beratungsleistung – wie Versicherungsmakler insgesamt – eigenverantwortlich haften. Entscheidend ist hier also das Eigenkapital des Deckungskonzeptbesitzers sowie die Höhe von dessen Vermögensschadenhaftpflicht-Absicherung. Sogenannte Assekuradeure hingegen, also Makler, die ein eigenes Versicherungsprodukt entwickelt haben, sind Generalbevollmächtigte des Versicherungsunternehmens, das sich dieses Produkt zu eigen macht. Sprich: Dafür haftet dann der Versicherer vollumfänglich für beide Teile: die versicherten Tat­bestände UND die vertrieblichen Argumente. Derart versicherte Apotheken haben also die Sicherheit, in beiden Fällen – versicherte Leistungen und Entscheidungsgründe für den Policenkauf – auf das komplette Haftungsdach des Versicherers zurückgreifen zu können.

Der Vollständigkeit halber ist das Heer der Strukturvertriebler zu nennen. In Apotheken spielen diese vor allem auf Privatkundenabschlüsse gedrillte Truppen aus fachlichen Gründen und weil Apotheker zur eher skeptischen Klientel zählen so gut wie keine Rolle. Ausnahme: persönliche Bekanntschaft aus grauer Vorzeit des Apothekenbesitzes. Dann gehören die vorhandenen Apothekenpolicen auf den Prüfstand, denn Policenqualität und Haftungsfrage sind mit hoher Sicherheit ungeklärt.