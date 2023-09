Undichtes Infectocillin verkompliziert Versorgung mit Antibiotika-Säften

Ist also die Dichteinlage tatsächlich mit der Siegelfolie verklebt und wird dadurch beim Öffnen aus dem Deckel herausgezogen, soll die Apotheke helfen. Dazu muss für die Korrektur laut Rote-Hand-Brief unter „hygienischen Bedingungen (Handschuhe)“ die Dichteinlage mithilfe eines Messers oder Salbenspatels von der Siegelfolie abgelöst werden. Anschließend kann sie zurück in den Deckel eingesetzt werden. „Indem der Deckel anschließend erneut fest auf die Flasche gedreht wird, wird der Sitz der Dichteinlage korrigiert und fixiert“, heißt es. Sollte es beim Korrekturversuch dennoch dazu kommen, dass die Siegelfolie und/oder Dichteinlage zerstört werden, sollen die Flaschen an Infectopharm zurückgesendet werden. So sollen die Apotheken „zur Versorgung Ihrer Kunden“ beitragen und „verhindern, dass Ware vernichtet wird“ [1, 2].