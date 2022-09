Auf nach München – sitzen Sie schon auf gepackten Koffern? Wer in diesem Jahr die Expopharm besucht, sollte einen Abstecher in Halle B1 Stand A30 einplanen. Dort finden Sie das Team des Deutschen Apotheker Verlags, das Ihnen viele spannende Neuheiten aus dem eigenen Haus vorstellen wird.

Informieren Sie sich, was das neue apotheken.de zu bieten hat: Mobile first heißt der Grundsatz, an dem sich die Online-Plattform apotheken.de künftig orientieren wird. Nach einem umfassenden Redesign inklusive einer Vielzahl an technischen Neuerungen und Optimierungen sind die Webseiten der nutzenden Apotheken nicht nur mobil optimiert, sondern von Beginn an auf die Nutzung mit mobilen Endgeräten ausgelegt. Man habe „den Fokus bei der Entwicklung komplett auf das Smartphone gelegt und die Navigation so gestaltet, dass sie für die User am Handy intuitiv zu bedienen und ansprechend ist“, erläutert apotheken.de-Leiter Thomas Koch. „Dieser Ansatz ist bisher einzigartig in der Branche.“