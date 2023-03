Neuerungen bei der Preisbildung von Arzneimitteln sollten nachgebessert werden

Prof. Dr. Wolfgang Greiner, Gesundheitsökonom an der Universität Bielefeld, stellte seine Untersuchungen zu den Folgen der jüngsten Änderungen bei der Preisbildung neuer Arzneimittel vor, die mit dem GKV-FinStG eingeführt wurden. Dazu hat Greiner ermittelt, was diese Maßnahmen in den vorigen Jahren erbracht hätten. Die Geltung der ausgehandelten Erstattungsbeträge ab dem siebten statt ab dem zwölften Monat nach Markteinführung hätte demnach von 2018 bis 2021 durchschnittlich 77 Millionen Euro eingebracht, während das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hier 150 Millionen Euro kalkuliert.