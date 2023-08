Hemlibra möglicherweise ohne Packungsbeilage

Bei der Roche Pharma AG hat es Probleme bei der Sekundärverpackung von Antikörpern gegeben. Bereits im April 2023 stellte der Hersteller ein Automatisierungsproblem im Verpackungsprozess von Tecentriq® (Atezolizumab) fest. Infolgedessen fehlte in zwei Faltschachteln die Packungsbeilage. Da Hemlibra® (Emicizumab) auf derselben Anlage verpackt wurde, kann der Hersteller nicht ausschließen, dass es auch hier zu Fehlern gekommen sein könnte. In einem Rote Hand Brief bittet der Hersteller Angehörige der gesundheitsberufe daher um Mithilfe zur Sicherung der Patientensicherheit.