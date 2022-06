Bedingte Zulassung für erstes Gentherapeutikum gegen Hämophilie A

Der Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA (Committee for Medicinal Products for Human Use, kurz CHMP) teilte die positive Meinung des CAT und empfahl die bedingte Zulassung. Diese Möglichkeit zum Marktzugang bekam das 2016 als Orphan-Arzneimittel eingestufte Medikament aufgrund des ungedeckten medizinischen Bedarfs in der Therapie der schweren Hämophilie A. Bei einer bedingten Zulassung sind die vorliegenden Daten noch unvollständig. Kann der Hersteller ausreichend zusätzliche Daten liefern, ist es möglich die bedingte in eine volle Zulassung zu ändern.

Die Stellungnahme des CHMP geht im weiteren Verlauf an die Europäische Kommission, die letztlich entscheidet und einen Beschluss für eine EU-weite Genehmigung zum Inverkehrbringen fassen kann. Wird die Genehmigung erteilt, muss auf Ebene der Mitgliedsstaaten über Preis und Kostenerstattung entschieden werden. Gerade auch die Kostenfrage ist spannend, denn Global Data hatte im August 2021 geschätzt, dass sich der Preis für eine Dosis Roctavian in den USA und der EU auf drei Millionen US-Dollar belaufen könnte.